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AGENDA · Rochefort

Concert : K’Fé Serré place Amiral Dupont Rochefort

vendredi 18 septembre 2026 · place Amiral Dupont · Rochefort

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
place Amiral Dupont
Adresse
Le Rade de la Méduse
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Concert : K’Fé Serré

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Un concentré d’énergie pop-rock entre riffs accrocheurs, reprises revisitées et bonne humeur communicative !
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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@les-meduses.com

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English : Concert : K’Fé Serré

A burst of pop-rock energy, featuring catchy riffs, fresh takes on classics and infectious good humour!

L’événement Concert : K’Fé Serré Rochefort a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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