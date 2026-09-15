Concert : K’Fé Serré place Amiral Dupont Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Concert : K’Fé Serré

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Un concentré d’énergie pop-rock entre riffs accrocheurs, reprises revisitées et bonne humeur communicative !

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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com

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English : Concert : K’Fé Serré

A burst of pop-rock energy, featuring catchy riffs, fresh takes on classics and infectious good humour!

L’événement Concert : K’Fé Serré Rochefort a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan