Concert : K’Fé Serré place Amiral Dupont Rochefort
vendredi 18 septembre 2026 · place Amiral Dupont · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Concert : K’Fé Serré
place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Un concentré d’énergie pop-rock entre riffs accrocheurs, reprises revisitées et bonne humeur communicative !
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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com
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English : Concert : K’Fé Serré
A burst of pop-rock energy, featuring catchy riffs, fresh takes on classics and infectious good humour!
L’événement Concert : K’Fé Serré Rochefort a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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