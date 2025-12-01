Concert > Khalifa Canisy

Concert > Khalifa

109 Rue du Coquillot Canisy Manche

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Dans le cadre du festival Jazz dans les prés , rendez-vous le 14 décembre prochain à la salle Le Métronome de Canisy (Saint-Ebremond-de-Bonfossé) pour un concert de l’artiste Khalifa.

Un parcours singulier, de la Normandie à Kingston, de l’Algérie à Londres, avec la musique comme un fil conducteur incassable, une ligne de vie intègre et passionnée.

Inviter le chanteur Khalifa est une évidence… Engagé, inspiré, créant sans relâche des ponts entre les arts et les peuples, il écrit, chante, filme et relie les femmes et les hommes avec un amour et un humour indestructible, armes du pacifiste pour braver les préjugés et les rendre visibles pour ce qu’ils sont ridicules, nuls et non avenus…

Ce normand crème fraîche-harissa, titre d’un film de Jean-Jacques Lion sur son parcours, a été la plume et la voix du groupe Positive Radical Sound, s’est lié d’amitié avec les légendes de la musique jamaïcaine Nambo Robinson, Sly et Robbie qui ont trouvé en lui le feu de ceux qui bâtissent des ponts.

Leader du groupe le Blob, nouveau projet rock, Khalifa n’a pas fini de nous surprendre, de nous faire face pour nous questionner, nous bousculer et chercher en nous ce qu’il y a de plus précieux notre humanité.

Soyez là pour écouter son chant inouï sur nos grandes scènes à nous !

Jazz dans les prés Itinérance musicale sur le territoire de Saint-Lô Agglo !

Le concept est simple acheminer une culture de proximité… la rendre accessible à tous !

Jazz dans les Prés est une série de concerts de jazz et de musiques afro-américaines (Blues, Funk…) en itinérance. .

