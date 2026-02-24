Concert Kid Congo & The Pink Monkey Birds + Liz Lamere Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Kid Congo & The Pink Monkey Birds + Liz Lamere

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Kid Congo & The Pink Monkey Birds Rock

Avec un son de guitare fuzz inimitable, Kid Congo Powers a traversé, avec style et fracas, les plus belles années de l’histoire du punk-rock et de la noise. Il fonde The Gun Club, joue avec les Cramps dans les eighties avant de tourner avec Nick Cave en tant que Bad Seed. Adorateur de la première heure des Ramones, le Kid de 66 ans a traversé quatre décennies en mettant le feu au poudre ! Depuis 2005, sa musique prend un tournant plus personnel avec ses Pink Monkey Birds Ron Miller et Mark Cisneros. En leur compagnie, il explore en trio différentes contrées musicales, allant du garage-soul au blues-psyché. Ce rocker épanoui à la fine moustache et aux costumes de dandy raffiné saura faire bourdonner vos oreilles de sa poésie beat dans la plus pure tradition underground.

Liz Lamere Rock

Pendant trois décennies, Liz Lamere a accompagné l’amour de sa vie Alan Vega, co-fondateur de Suicide, d’abord en tant que manageuse puis claviériste. Depuis son décès en 2016, elle poursuit leur quête commune d’intensité sonore et lui rend hommage dans son dernier album solo Keep It Alive.

