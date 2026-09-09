Concert | Kid Sophie aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac

Informations pratiques

Cognac

Concert | Kid Sophie aux Abattoirs

Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 18:30:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Nouveau rendez-vous en format afterwork, dans une ambiance conviviale, qui met à l’honneur la scène française émergente. L’occasion de découvrir les artistes de demain, en avant-première et pour la première fois à Cognac, comme l’artiste Kid Sophie!

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Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr

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English :

A new after-work event in a friendly atmosphere that showcases the emerging French music scene. It’s a chance to discover the artists of tomorrow, getting a sneak peek at their work for the very first time in Cognac—like the artist Kid Sophie!

L’événement Concert | Kid Sophie aux Abattoirs Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac