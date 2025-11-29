CONCERT KIDAN Baba Yaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle

CONCERT KIDAN

Baba Yaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le duo KIDAN débarque au Baba Yaga ! Blues rock franco-touareg, guitares envoutantes et voix puissantes.

.

Baba Yaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

KIDAN duo at Baba Yaga! Franco-Touareg blues rock, bewitching guitars and powerful vocals.

German :

Das Duo KIDAN kommt ins Baba Yaga! Französisch-touaregischer Bluesrock, betörende Gitarren und kraftvolle Stimmen.

Italiano :

Il duo KIDAN arriva al Baba Yaga! Rock blues franco-torinese, chitarre ammalianti e voce potente.

Espanol :

¡El dúo KIDAN llega a Baba Yaga! Blues rock franco-tuareg, guitarras hechizantes y voces potentes.

L’événement CONCERT KIDAN Chantelle a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme Val de Sioule