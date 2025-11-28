CONCERT Kids Return + Max Baby Amiens

CONCERT Kids Return + Max Baby Amiens vendredi 28 novembre 2025.

CONCERT Kids Return + Max Baby

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

VEN. 28 NOVEMBRE 2025

20:30

Kids Return

Pop-Rock | FR

22:00

Nés en 1997, Adrien et Clément ont tous deux grandi à l’aube du nouveau millénaire, de ses fantasmes et ses désillusions. L’année de leur naissance est aussi celle de l’effervescence musicale de la French Touch et de la montée en puissance de la Britpop deux courants majeurs qui infuseront deux décennies plus tard dans leurs premiers élans discographiques.

Avec leur album “Forever Melodies” (2022), Kids Return est passé en quelques mois d’une session filmée au studio Motorbass à une Maroquinerie puis une Cigale sold-out, pour s’envoler en Amérique du Nord en passant par le mythique Red Rocks, amphithéâtre naturel en plein coeur du Colorado. La révélation de Kids Return sur la scène hexagonale précipitera le groupe jusqu’à Tokyo à l’été 2023 au Summer Sonic, le plus important festival du Japon. Plusieurs prix et évènements viennent embellir l’ascension la représentation de la France à Eurosonic dont le groupe repart avec un MME Award, deux invitations à Quotidien où il reçoit le Q d’Or du meilleur groupe 2023 et plusieurs collaborations avec Saint Laurent.

Max Baby

Rock | FR

21:00

Max Baby n’a jamais vraiment appris à faire de la musique. Il l’a simplement fait. Par instinct, par obsession. Il grandit près de Bourges, loin de toute scène locale, dans un environnement sans repères artistiques. À six ans, il fabrique une batterie avec des pots à biscuits. Puis vient le piano, la guitare — qu’il apprendra à jouer d’une manière étrange, posant ses doigts sur le manche comme personne, avant qu’on ne lui montre une position un peu plus conventionnelle. Il commence à enregistrer ses premiers morceaux dès l’enfance, en autodidacte pur, apprenant par accumulation, par erreur, par nécessité.

Sous son propre nom, Max impose aujourd’hui un son singulier, aux frontières de l’alt-rock, de la pop expérimentale et d’une forme d’intimité synthétique, électronique. Une musique habitée, souvent nocturne, traversée par une tension très physique.

Tarif normal 15€

Tarif abonné 10€

VEN. 28 NOVEMBRE 2025

20:30

Kids Return

Pop-Rock | FR

22:00

Nés en 1997, Adrien et Clément ont tous deux grandi à l’aube du nouveau millénaire, de ses fantasmes et ses désillusions. L’année de leur naissance est aussi celle de l’effervescence musicale de la French Touch et de la montée en puissance de la Britpop deux courants majeurs qui infuseront deux décennies plus tard dans leurs premiers élans discographiques.

Avec leur album “Forever Melodies” (2022), Kids Return est passé en quelques mois d’une session filmée au studio Motorbass à une Maroquinerie puis une Cigale sold-out, pour s’envoler en Amérique du Nord en passant par le mythique Red Rocks, amphithéâtre naturel en plein coeur du Colorado. La révélation de Kids Return sur la scène hexagonale précipitera le groupe jusqu’à Tokyo à l’été 2023 au Summer Sonic, le plus important festival du Japon. Plusieurs prix et évènements viennent embellir l’ascension la représentation de la France à Eurosonic dont le groupe repart avec un MME Award, deux invitations à Quotidien où il reçoit le Q d’Or du meilleur groupe 2023 et plusieurs collaborations avec Saint Laurent.

Max Baby

Rock | FR

21:00

Max Baby n’a jamais vraiment appris à faire de la musique. Il l’a simplement fait. Par instinct, par obsession. Il grandit près de Bourges, loin de toute scène locale, dans un environnement sans repères artistiques. À six ans, il fabrique une batterie avec des pots à biscuits. Puis vient le piano, la guitare — qu’il apprendra à jouer d’une manière étrange, posant ses doigts sur le manche comme personne, avant qu’on ne lui montre une position un peu plus conventionnelle. Il commence à enregistrer ses premiers morceaux dès l’enfance, en autodidacte pur, apprenant par accumulation, par erreur, par nécessité.

Sous son propre nom, Max impose aujourd’hui un son singulier, aux frontières de l’alt-rock, de la pop expérimentale et d’une forme d’intimité synthétique, électronique. Une musique habitée, souvent nocturne, traversée par une tension très physique.

Tarif normal 15€

Tarif abonné 10€ .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

FRIDAY nOVEMBER 28, 2025

20:30

Kids Return

Pop-Rock | FR

22:00

Born in 1997, Adrien and Clément both grew up at the dawn of the new millennium, with all its fantasies and disillusions. The year of their birth was also the year of the musical effervescence of the French Touch and the rise of Britpop: two major trends that would infuse their first recordings two decades later.

With their album Forever Melodies (2022), Kids Return went from a filmed session at the Motorbass studio to a sold-out Maroquinerie and Cigale in just a few months, before flying to North America via the mythical Red Rocks, a natural amphitheater in the heart of Colorado. The revelation of Kids Return on the French scene will take the band all the way to Tokyo in the summer of 2023 for Summer Sonic, Japan?s biggest festival. Several awards and events embellished their ascent: representing France at Eurosonic, from which the band walked away with an MME Award, two invitations to Quotidien, where they received the Q d’Or for Best Band 2023, and several collaborations with Saint Laurent.

Max Baby

Rock | FR

21:00

Max Baby never really learned how to make music. He just did. By instinct, by obsession. He grew up near Bourges, far from any local scene, in an environment with no artistic references. At the age of six, he made a drum kit out of cookie jars. Then came the piano, the guitar? which he learned to play in a strange way, placing his fingers on the neck like nobody else, before being shown a more conventional position. He began recording his first songs as a child, purely self-taught, learning by accumulation, by mistake, by necessity.

Today, under his own name, Max imposes a singular sound, on the borders of alt-rock, experimental pop and a form of synthetic, electronic intimacy. His music is inhabited, often nocturnal, with a very physical tension running through it.

Regular price: 15?

Subscriber price: 10?

German :

FR. 28. NOVEMBER 2025

20:30

Kids Return

Pop-Rock | DE

22:00

Adrien und Clément wurden 1997 geboren und sind beide an der Schwelle zum neuen Jahrtausend mit seinen Fantasien und Enttäuschungen aufgewachsen. Das Jahr ihrer Geburt war auch das Jahr des musikalischen Aufschwungs des French Touch und des Aufstiegs des Britpop: zwei wichtige Strömungen, die zwei Jahrzehnte später in ihre ersten Plattenauftritte einfließen sollten.

Mit ihrem Album Forever Melodies (2022) schafften es Kids Return innerhalb weniger Monate von einer gefilmten Session im Motorbass-Studio über eine ausverkaufte Maroquinerie und ein ausverkauftes Cigale bis nach Nordamerika über die legendären Red Rocks, ein natürliches Amphitheater im Herzen von Colorado. Der Durchbruch von Kids Return in Frankreich führte die Band im Sommer 2023 nach Tokio zum Summer Sonic, dem größten Festival Japans. Mehrere Preise und Ereignisse schmücken den Aufstieg: die Vertretung Frankreichs bei Eurosonic, wo die Band mit einem MME Award ausgezeichnet wird, zwei Einladungen zu Quotidien, wo sie den Q d’Or als beste Band 2023 erhält, und mehrere Kollaborationen mit Saint Laurent.

Max Baby

Rock | FR

21:00

Max Baby hat nie wirklich gelernt, wie man Musik macht. Er hat es einfach getan. Aus Instinkt und Besessenheit. Er wuchs in der Nähe von Bourges auf, weit entfernt von jeder lokalen Szene, in einer Umgebung ohne künstlerische Orientierungspunkte. Mit sechs Jahren baut er ein Schlagzeug aus Keksgläsern. Dann kommen das Klavier und die Gitarre ? die er auf eine seltsame Art und Weise zu spielen lernt, indem er seine Finger wie kein anderer auf den Hals legt, bevor man ihm eine etwas konventionellere Haltung zeigt. Schon als Kind begann er, seine ersten Songs aufzunehmen, ein reiner Autodidakt, der durch Anhäufung, Fehler und Notwendigkeit lernte.

Unter seinem eigenen Namen setzt Max heute einen einzigartigen Sound durch, der sich an der Grenze zwischen Alt-Rock, experimentellem Pop und einer Form synthetischer, elektronischer Intimität bewegt. Eine bewohnte, oft nächtliche Musik, die von einer sehr physischen Spannung durchzogen ist.

Normaler Eintrittspreis: 15?

Abonnententarif: 10?

Italiano :

VENERDI’ 28 NOVEMBRE 2025

20:30

Il ritorno dei bambini

Pop-Rock | FR

22:00

Nati nel 1997, Adrien e Clément sono cresciuti all’alba del nuovo millennio, con tutte le sue fantasie e disillusioni. L’anno della loro nascita è stato anche l’anno dell’effervescenza musicale del French Touch e dell’ascesa del Britpop: due tendenze importanti che avrebbero infuso le loro prime registrazioni due decenni dopo.

Con l’album Forever Melodies (2022), i Kids Return passano in pochi mesi da una sessione filmata allo studio Motorbass al tutto esaurito di Maroquinerie e Cigale, prima di volare in Nord America passando per il leggendario Red Rocks, anfiteatro naturale nel cuore del Colorado. La rivelazione dei Kids Return sulla scena francese porterà la band fino a Tokyo nell’estate del 2023 per il Summer Sonic, il più grande festival giapponese. La loro ascesa alla notorietà è stata ulteriormente rafforzata da una serie di premi ed eventi, tra cui la rappresentanza della Francia all’Eurosonic, dove la band ha ricevuto un MME Award, due inviti al Quotidien, dove sono stati premiati con il Q d’Or per la migliore band del 2023, e diverse collaborazioni con Saint Laurent.

Max Baby

Rock | FR

21:00

Max Baby non ha mai imparato a fare musica. L’ha fatto e basta. Per istinto, per ossessione. È cresciuto vicino a Bourges, lontano da qualsiasi scena locale, in un ambiente privo di riferimenti artistici. A sei anni ha costruito una batteria con dei barattoli di biscotti. Poi sono arrivati il pianoforte e la chitarra, che ha imparato a suonare in modo strano, appoggiando le dita sul manico come nessun altro, prima che gli venisse mostrata una posizione un po’ più convenzionale. Ha iniziato a registrare le sue prime canzoni da bambino, da puro autodidatta, imparando per accumulo, per errore, per necessità.

Oggi, sotto il suo nome, Max impone un suono singolare, ai confini tra alt-rock, pop sperimentale e una forma di intimità sintetica ed elettronica. La sua musica è abitata, spesso notturna, con una tensione molto fisica che la attraversa.

Prezzo normale: 15 euro

Prezzo per gli abbonati: 10 euro

Espanol :

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

20:30

Kids Return

Pop-Rock | FR

22:00

Nacidos en 1997, Adrien y Clément crecieron en los albores del nuevo milenio, con todas sus fantasías y desilusiones. El año en que nacieron fue también el de la efervescencia musical del French Touch y el auge del Britpop: dos grandes tendencias que impregnarían sus primeras grabaciones dos décadas más tarde.

Con su álbum Forever Melodies (2022), Kids Return pasaron en pocos meses de una sesión filmada en el estudio Motorbass a agotar las entradas de Maroquinerie y Cigale, antes de volar a Norteamérica a través del legendario Red Rocks, un anfiteatro natural en el corazón de Colorado. La revelación de Kids Return en la escena francesa llevará a la banda hasta Tokio en el verano de 2023 para el Summer Sonic, el mayor festival japonés. Su ascenso a la fama se ha visto reforzado por una serie de premios y eventos, como representar a Francia en Eurosonic, donde la banda se llevó un premio MME, dos invitaciones a Quotidien, donde fueron galardonados con la Q d’Or a la mejor banda de 2023, y varias colaboraciones con Saint Laurent.

Max Baby

Rock | FR

21:00

Max Baby nunca aprendió a hacer música. Simplemente lo hizo. Por instinto, por obsesión. Creció cerca de Bourges, lejos de cualquier escena local, en un entorno sin referencias artísticas. A los seis años, fabricó una batería con tarros de galletas. Luego vinieron el piano, la guitarra… que aprendió a tocar de una forma extraña, colocando los dedos en el mástil como nadie, antes de que le enseñaran una posición un poco más convencional. Empezó a grabar sus primeras canciones de niño, de forma puramente autodidacta, aprendiendo por acumulación, por error, por necesidad.

Hoy, bajo su propio nombre, Max impone un sonido singular, en las fronteras del alt-rock, el pop experimental y una forma de intimismo sintético y electrónico. Su música es habitada, a menudo nocturna, con una tensión muy física que la atraviesa.

Precio normal: 15 euros

Precio abonado: 10

L’événement CONCERT Kids Return + Max Baby Amiens a été mis à jour le 2025-09-18 par OT D’AMIENS