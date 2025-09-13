Concert Kieran Thorpe & Band Cérilly
Concert Kieran Thorpe & Band Cérilly samedi 13 septembre 2025.
Concert Kieran Thorpe & Band
Cérilly Allier
Le Rouetton accueille Kieran Thorpe & Band pour un concert folk-rock le samedi 13 septembre à 20h ! Venez nombreux écouter ce trio guitare-voix/basse/batterie dans une ambiance conviviale.
Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 18 09 38 lerouetton@lerouetton.com
English :
Le Rouetton welcomes Kieran Thorpe & Band for a folk-rock concert on Saturday, September 13 at 8pm! Come and listen to this guitar-vocals-bass-drums trio in a friendly atmosphere.
German :
Das Rouetton empfängt Kieran Thorpe & Band für ein Folk-Rock-Konzert am Samstag, den 13. September um 20 Uhr! Kommen Sie zahlreich und hören Sie sich das Trio aus Gitarre, Stimme, Bass und Schlagzeug in einer gemütlichen Atmosphäre an.
Italiano :
Le Rouetton accoglie Kieran Thorpe & Band per un concerto folk-rock sabato 13 settembre alle 20.00! Venite ad ascoltare questo trio chitarra-voce-basso-batteria in un’atmosfera amichevole.
Espanol :
Le Rouetton da la bienvenida a Kieran Thorpe & Band para un concierto de folk-rock el sábado 13 de septiembre a las 20:00 horas Venga a escuchar a este trío de guitarra, voz, bajo y batería en un ambiente agradable.
