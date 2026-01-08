Concert Kieran Thorpe La Lune Rousse Saint-Voir
Concert Kieran Thorpe
La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Kieran Thorpe est un chanteur- compositeur dont la musique s’inscrit dans la tradition des singer-songwriters des seventies à aujourd’hui.
Possibilité de casse-croûte sur réservation.
La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 association-traverse@orange.fr
English :
Kieran Thorpe is a singer-songwriter whose music follows in the tradition of singer-songwriters from the seventies to the present day.
Snacks available on reservation.
