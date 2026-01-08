Concert Kieran Thorpe La Lune Rousse Saint-Voir

Concert Kieran Thorpe

La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Kieran Thorpe est un chanteur- compositeur dont la musique s’inscrit dans la tradition des singer-songwriters des seventies à aujourd’hui.

Possibilité de casse-croûte sur réservation.

La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 association-traverse@orange.fr

English :

Kieran Thorpe is a singer-songwriter whose music follows in the tradition of singer-songwriters from the seventies to the present day.

Snacks available on reservation.

