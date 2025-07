Concert Kif Orkestra Café associatif Mareuil en Périgord

Concert Kif Orkestra Café associatif Mareuil en Périgord mardi 19 août 2025.

Concert Kif Orkestra

Café associatif 776 route du notaire Desmaison Mareuil en Périgord Dordogne

Début : 2025-08-19

fin : 2025-08-19

2025-08-19

Kif Orkestra, Klezmer Intensément Festif !

Kif Orkestra, Klezmer Intensément Festif !

Inspirée des chants populaires d’Europe de l’Est, la musique Klezmer raconte la vie traversée de joies, d’espoirs, de douleurs, de regrets et de mélancolies.

Kif Orkestra a vécu des rencontres incroyables avec des chefs exceptionnels qui lui ont offert leur sensibilité, leurs créations et leurs émotions, lui transmettant l’âme de cette musique et l’ouvrant ainsi vers d’autres horizons. Avec son répertoire mariant traditionnel et modernité, Kif Orkestra vous offre ses histoires musicales, ses voyages, ses origines, et tout le bonheur de les partager avec vous..

Participation au chapeau. .

Café associatif 776 route du notaire Desmaison Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 36 04 70

English : Concert Kif Orkestra

Kif Orkestra, Klezmer Intensely Festive!

Inspired by the folk songs of Eastern Europe, Klezmer music tells the story of a life full of joy, hope, pain, regret and melancholy. Participation by hat.

German :

Kif Orkestra, Klezmer Intenso Festivale!

Inspiriert von osteuropäischen Volksliedern erzählt die Klezmermusik vom Leben, das von Freude, Hoffnung, Schmerz, Bedauern und Melancholie durchzogen ist. Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Kif Orkestra, Klezmer intensamente festoso!

Ispirata alle canzoni popolari dell’Europa orientale, la musica klezmer racconta la storia di una vita piena di gioia, speranza, dolore, rimpianto e malinconia. Partecipazione a cappello.

Espanol : Concert Kif Orkestra

Kif Orkestra, ¡Klezmer intensamente festivo!

Inspirada en las canciones populares de Europa del Este, la música Klezmer cuenta la historia de una vida llena de alegría, esperanza, dolor, arrepentimiento y melancolía. Participación con sombrero.

