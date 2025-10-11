Concert Kiko & Myrddin Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence
Concert Kiko & Myrddin Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence samedi 11 octobre 2025.
Concert Kiko & Myrddin
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 21:00:00
fin : 2025-10-11 21:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Après un peu plus de deux années d’existence du Vacarme Exquis nous avons enfin l’honneur d’accueillir le DJ valentinois KIKO !
Il sera accompagné pour l’occasion du lyonnais Myrddin.
.
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com
English :
After just over two years of existence at Vacarme Exquis, we’re finally honored to welcome Valence DJ KIKO!
He will be accompanied by Lyon?s Myrddin.
German :
Nach etwas mehr als zwei Jahren des Bestehens von Vacarme Exquis haben wir endlich die Ehre, den DJ KIKO aus Valence begrüßen zu dürfen!
Zu diesem Anlass wird er von Myrddin aus Lyon begleitet.
Italiano :
Dopo poco più di due anni di Vacarme Exquis, siamo finalmente onorati di dare il benvenuto a DJ KIKO di Valence!
Sarà affiancato da Myrddin di Lione.
Espanol :
Tras algo más de dos años en Vacarme Exquis, por fin tenemos el honor de dar la bienvenida a KIKO, DJ de Valence
Estará acompañado por Myrddin, de Lyon.
L’événement Concert Kiko & Myrddin Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-03 par Valence Romans Tourisme