CONCERT KIKO RUIZ & RAFAEL PRADAL – Le Burgaud, 17 mai 2025

Haute-Garonne

CONCERT KIKO RUIZ & RAFAEL PRADAL CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Kiko Ruiz, accompagné par Rafael Pradal, sont deux musiciens exceptionnels de la scène toulousaine, de renommée internationale, que l’on ne présente plus. Ils unissent leurs talents afin de partager avec le public leur passion de la guitare flamenca.

Virtuosité, sensibilité et beauté seront au rendez-vous pour un moment unique dans un cadre intime et chaleureux. A ne pas manquer !

Au menue assiette de tapas (tortilla de pataras, ensaladilla rusa, pataras bravas, chorizo, manchego, ensalada de garbanzos, aceitunas, anchoas y psotre flan de limon). .

CAFÉ DU BURGAUD

Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 9 50 91 59 47 burgaud31@gmail.com

English :

Kiko Ruiz, accompanied by Rafael Pradal, are two exceptional, internationally renowned musicians from the Toulouse scene. They combine their talents to share their passion for flamenco guitar with the public.

German :

Kiko Ruiz, begleitet von Rafael Pradal, sind zwei außergewöhnliche Musiker der Toulouser Szene, die international bekannt sind und die man nicht mehr vorstellen muss. Sie vereinen ihre Talente, um ihre Leidenschaft für die Flamencogitarre mit dem Publikum zu teilen.

Italiano :

Kiko Ruiz, accompagnato da Rafael Pradal, sono due musicisti eccezionali sulla scena di Tolosa, con una reputazione internazionale che non ha bisogno di presentazioni. Uniscono i loro talenti per condividere con il pubblico la passione per la chitarra flamenca.

Espanol :

Kiko Ruiz, acompañado por Rafael Pradal, son dos músicos excepcionales de la escena tolosana, con una reputación internacional que no necesita presentación. Combinan su talento para compartir con el público su pasión por la guitarra flamenca.

