Concert Kind Of Queen Migron
samedi 3 octobre 2026 · Migron
Informations pratiques
Migron
Concert Kind Of Queen
Place des Capucins Migron Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Debout moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 21:00:00
fin : 2026-10-03 23:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Préparez-vous à revivre la magie de Queen avec Kind of Queen, un tribute band reconnu pour la qualité de ses interprétations et l’énergie de ses concerts.
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Place des Capucins Migron 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 01 07 78 bet.migron@gmail.com
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English :
Get ready to relive the magic of Queen with Kind of Queen, a tribute band known for the quality of its performances and the energy of its concerts.
L’événement Concert Kind Of Queen Migron a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge