Informations pratiques

Migron

Concert Kind Of Queen

Place des Capucins Migron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Debout moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 21:00:00

fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Préparez-vous à revivre la magie de Queen avec Kind of Queen, un tribute band reconnu pour la qualité de ses interprétations et l’énergie de ses concerts.

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Place des Capucins Migron 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 01 07 78 bet.migron@gmail.com

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English :

Get ready to relive the magic of Queen with Kind of Queen, a tribute band known for the quality of its performances and the energy of its concerts.

L’événement Concert Kind Of Queen Migron a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge