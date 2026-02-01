Concert Kintsugi Poésie Jazz Musique improvisée Ducey Ducey-Les Chéris

Concert Kintsugi Poésie Jazz Musique improvisée

Ducey 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19 19:30:00

Date(s) :

2026-02-19

La rencontre entre le saxophone de Vincent Leyreloup et la contrebasse de Sylvain Mostel explore les fissures de l’âme, le craquement des arbres, laissant le temps au temps.

Les cicatrices se dévoilent, effleurent la peau, font vibrer l’âme, et ornent l’existence comme une belle soudure dorée.

Le duo KINTSUGI, ou un voyage brut et sincère autour de compositions florales et délicates. .

Ducey 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 19 44 contact@musique-experience.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Kintsugi Poésie Jazz Musique improvisée Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-01-29 par OT MSM Normandie BIT Genêts