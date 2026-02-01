Concert Kintsugi Poésie Jazz Musique improvisée Ducey Ducey-Les Chéris
Concert Kintsugi Poésie Jazz Musique improvisée Ducey Ducey-Les Chéris jeudi 19 février 2026.
Ducey 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris Manche
Début : 2026-02-19 18:30:00
fin : 2026-02-19 19:30:00
2026-02-19
La rencontre entre le saxophone de Vincent Leyreloup et la contrebasse de Sylvain Mostel explore les fissures de l’âme, le craquement des arbres, laissant le temps au temps.
Les cicatrices se dévoilent, effleurent la peau, font vibrer l’âme, et ornent l’existence comme une belle soudure dorée.
Le duo KINTSUGI, ou un voyage brut et sincère autour de compositions florales et délicates. .
Ducey 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie
