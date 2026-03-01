Concert Kiruna groupe pop français Le pasSage Café associatif Romans-sur-Isère
Concert Kiruna groupe pop français Le pasSage Café associatif Romans-sur-Isère samedi 14 mars 2026.
Concert Kiruna groupe pop français
Le pasSage Café associatif 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Kiruna, groupe isérois, sera au PasSage pour régaler vos oreilles de leur musique pop.
Le pasSage Café associatif 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@cafelepassage.org
English :
Kiruna, a band from Isère, will be at PasSage to delight your ears with their pop music.
