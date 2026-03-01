Concert Kiruna groupe pop français Le pasSage Café associatif Romans-sur-Isère

Concert Kiruna groupe pop français

Le pasSage Café associatif 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Kiruna, groupe isérois, sera au PasSage pour régaler vos oreilles de leur musique pop.

.

Le pasSage Café associatif 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@cafelepassage.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Kiruna, a band from Isère, will be at PasSage to delight your ears with their pop music.

L’événement Concert Kiruna groupe pop français Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme