Concert Kiruna groupe pop français Le pasSage Café associatif Romans-sur-Isère samedi 14 mars 2026.

Le pasSage Café associatif 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère

Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14

2026-03-14

Kiruna, groupe isérois, sera au PasSage pour régaler vos oreilles de leur musique pop.
Le pasSage Café associatif 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@cafelepassage.org

English :

Kiruna, a band from Isère, will be at PasSage to delight your ears with their pop music.

