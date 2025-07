Concert Kiwi Vandale place Amiral Dupont Rochefort

Concert Kiwi Vandale place Amiral Dupont Rochefort samedi 12 juillet 2025.

Concert Kiwi Vandale

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Kiwi Vandale distille un rock survitaminé pour un public qui transcende les catégories et les genres. Son cocktail de genres mélange riffs puissants, rythmes énergiques et paroles espiègles sur des mélodies libératrices.

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 21 03 70 contact@les-meduses.com

English : Concert Kiwi Vandale

Kiwi Vandale distills supercharged rock for an audience that transcends categories and genres. Their cocktail of genres blends powerful riffs, energetic rhythms and mischievous lyrics with liberating melodies.

German : Konzert Kiwi Vandale

Kiwi Vandale destilliert einen aufgeladenen Rock für ein Publikum, das Kategorien und Genres überwindet. Sein Genre-Cocktail mischt kraftvolle Riffs, energiegeladene Rhythmen und schelmische Texte mit befreienden Melodien.

Italiano :

I Kiwi Vandale distillano un rock supercarico per un pubblico che trascende le categorie e i generi. Il loro cocktail di generi fonde riff potenti, ritmi energici e testi maliziosi con melodie liberatorie.

Espanol :

Kiwi Vandale destila rock sobrealimentado para un público que trasciende categorías y géneros. Su cóctel de géneros mezcla riffs potentes, ritmos enérgicos y letras traviesas con melodías liberadoras.

