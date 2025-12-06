Concert Kiwizz Café associatif des Gallets Rennes Samedi 6 décembre, 19h30 Ille-et-Vilaine

Participation libre et consciente

Plongez dans l’instant jazz avec Kiwizz !

Né de la rencontre de 7 amateurs fondus de jazz, de swing, de bossa nova, de funk et de blues autour d’ateliers d’improvisation, Kiwizz plonge dans les standards Jazz & Soul.

Le groupe embrasse un répertoire large (swing blues funk soul )

Au service de cet univers musical sept tempéraments :

• Céline (chant et flûte), ne pouvant choisir entre son timbre et son instrument elle passe joyeusement de l’un à l’autre pour vous ambiancer gentiment ;

• Catherine (Saxophone), insatiable de l’improvisation, son Saxophone puissant et inspiré ne se laisse jamais désarçonner ;

• Thomas (Harmonica), une technicité et une musicalité inédites pour un instrument qui gagne ainsi ses lettres de coolness …

• Christophe (basse), surnommé “Doudoune cola”, notre bassiste soutient l’ensemble avec un flegme incomparable ;

• David (guitare), friand de photos mystères et de calembours, notre guitariste en a sous le capodastre, toujours prêt à touites les interprétations …

• Yann (batterie), déploie sa rythmique en respectant toujours ce fragile écosystème.

• et enfin Théophane (piano), le dernier arrivé avec ses harmonies qui soignent…

Venez partager avec nous le jazzzzz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T21:00:00.000+01:00

1

ferme.gallets@laposte.net

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine