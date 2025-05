Concert Kleo au Casino de Jonzac – Zac du Val de Seugne Jonzac, 16 mai 2025 20:00, Jonzac.

Charente-Maritime

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 20:00:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

KLEO est un duo acoustique qui vous plonge dans l’univers des grands standards de la musique folk, pop, rock ou même groovy des années 60 à aujourd’hui.

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

KLEO is an acoustic duo that plunges you into the world of the great standards of folk, pop, rock and even groovy music from the 60s to today.

German :

KLEO ist ein akustisches Duo, das Sie in die Welt der großen Standards der Folk-, Pop-, Rock- oder sogar Groove-Musik von den 60er Jahren bis heute eintauchen lässt.

Italiano :

KLEO è un duo acustico che vi immerge nel mondo dei grandi standard della musica folk, pop, rock e persino groovy dagli anni ’60 a oggi.

Espanol :

KLEO es un dúo acústico que te sumerge en el mundo de los grandes estándares de la música folk, pop, rock e incluso groovy desde los años 60 hasta hoy.

L’événement Concert Kleo au Casino de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2025-05-06 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge