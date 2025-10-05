Concert Klezmer avec le groupe Tagazic Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit
Concert Klezmer avec le groupe Tagazic
Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’ancien Temple Dieulefit Drôme
Début : 2025-10-05 17:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Musique de la baltique à la mer noire. Air et danses populaires
Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’ancien Temple Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33 mdpd@wanadoo.fr
English :
Music from the Baltic to the Black Sea. Airs and folk dances
German :
Musik von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Air und Volkstänze
Italiano :
Musica dal Baltico al Mar Nero. Arie e danze popolari
Espanol :
Música del Báltico al Mar Negro. Aires y danzas populares
