Concert Klö Pelgag + Molto Morbidi Beaumont-Hague La Hague

Concert Klö Pelgag + Molto Morbidi

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

MUSIQUE POP.

KLÖ PELGAG.

Si vous ne connaissez pas encore Klö Pelgag, cela ne saurait tarder. Cette talentueuse artiste a égalé Céline Dion aux dernières victoires de la musique Québécoise avec pas moins de 13 victoires remportées.

En 2024, Pelgag publie Abracadabra , son quatrième album studio. Selon l’artiste, qui a entièrement réalisé l’album, l’oeuvre est

inspirée par un désespoir post pandémique .

L’album est accueilli favorablement par les critiques. Élise Jetté de Radio-Canada explique que le désir d’expérimentation est à la source du travail effectué sur cet album qui, sans déroger du son Klö Pelgag, le porte clairement à un autre niveau . Bruno Coulombe du magazine culturel Exclaim ! remarque, quant à lui, la force de gros synthés juteux qui suggèrent un univers rétro futuriste, un univers qui cherche à saisir magiquement la beauté du monde tout en étant conscient de sa fragilité . Le quotidien Le Devoir classe l’album au sommet du palmarès des meilleurs albums de 2024.

En 2025, Klö Pelgag remporte le prix Juno de l’album francophone de l’année pour Abracadabra.

MOLTO MORBIDI.

Après une expérience collective au sein du groupe Shadow Motel, la française Swan Wisnia assemble seule les fondations de son projet Molto Morbidi qui s’inscrit dans la lignée d’une musique intemporelle, accueillante et hautement ambitieuse. Elle propose un univers mélodique où l’on serait bien en peine de lister les influences tant elles semblent s’effacer derrière une vision cohérente, à l’originalité revigorante qui convoque un monde de sonorités, de sensations et d’esthétiques. Pop vocale et progressive, synth rock, R’n B du passé, electronica antédiluvienne, avant rock chatoyant, Molto Morbidi ne s’interdit rien et risque bien d’emporter le coeur des amateur.ice.s de Kate Bush, Laurie Abderson, Cate Le Bon ou Siouxie & The Banshees…

Tout public.

Durée 3 heures.

En partenariat avec le Circuit. .

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com

