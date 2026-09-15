Informations pratiques

Douchy-Montcorbon

Concert KLT & Alice Chahbazian

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Concert KLT & Alice Chahbazian

Après six années de complicité artistique, KLT nous livre un quatrième album intitulé « A New Dawn ». Il marque une nouvelle étape pour le trio, rejoints sur cet album par l’incroyable chanteuse et musicienne Alice Chahbazian.

Ensemble, ils nous livrent une soul moderne, nourrie de leurs influences jazz, hip-hop, électro et pop, portée par une écriture intime et profondément sensible. Théo, Gabriel, Kévin et Alice nous offrent le fruit d’un travail collectif né en 2022. Dans ses textes Alice explore les zones de lumière et d’ombre : l’enfance qui s’éloigne, la quête de paix intérieure, les cycles que l’on répète, les relations qui se transforment. Chaque morceau est un instant capturé, une émotion révélée. Avec « A New Dawn », KLT et Alice Chahbazian signent une création sincère, un nouveau chapitre où leurs voix s’unissent pour raconter ce qui nous touche, nous bouscule et nous élève.

Ouverture des portes à 18h30 & début du concert 21h – bar et restauration sur place.

Réservation conseillée ! 6 .

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

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English :

KLT & Alice Chahbazian Concert

After six years of artistic collaboration, KLT releases their fourth album, titled « A New Dawn. » It marks a new chapter for the trio, who are joined on this album by the incredible singer and musician Alice Chahbazian.

L’événement Concert KLT & Alice Chahbazian Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT 3CBO