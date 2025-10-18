Concert Ko Ko Mo Salle Solenval Plancoët

Concert Ko Ko Mo Salle Solenval Plancoët samedi 18 octobre 2025.

Concert Ko Ko Mo

Salle Solenval 33 Rue de la Madeleine Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18 23:00:00

2025-10-18

Rock fort

1ère partie Komodor

High-Energy Psych Rock à la sauce brute et authentique.

Tout droit venu de l’extrême Ouest Breton, le quintet revisite avec brio les codes

d’un hard rock millésimé seventies en y ajoutant une dose de psychédélisme.

Saveur sauvage et organique.

Ko Ko Mo

Un duo incontournable, avec un son instantanément reconnaissable alliant

savamment Rock et Électro. La voix androgyne de Warren sensible et puissante,

vient parfois rivaliser avec ses riffs de guitare, pendant que K20, à la batterie,

martèle ses fûts comme si sa vie en dépendait.

Des bêtes de scène, à la furie joyeusement contagieuse.

Tout public, concert debout

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h

A L’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme

-Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

-Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Salle Solenval 33 Rue de la Madeleine Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

L’événement Concert Ko Ko Mo Plancoët a été mis à jour le 2025-09-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme