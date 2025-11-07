Concert Ko Ko Mo + The Twin Souls Salle Eurythmie Montauban
Concert Ko Ko Mo + The Twin Souls
Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 28 EUR
Début : Vendredi 2025-11-07 21:00:00
2025-11-07
VENDREDI 7 NOVEMBRE | SALLE EURYTHMIE
4 rue Salvador Allende Montauban / Ouverture des portes 20H30 / Foodtruck sur place Cook&Smile
CONCERT 21H / TOUT PUBLIC / TARIFS 25€ EN PRÉVENTE / 28€ SUR PLACE
Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie
English : Concert Ko Ko Mo + The Twin Souls
FRIDAY, NOVEMBER 7 | EURYTHMIE HALL
4 rue Salvador Allende Montauban / Doors open at 8:30 PM / Cook&Smile food truck on site
CONCERT 9 PM / ALL AGES / PRICES: €25 ADVANCE / €28 ON THE DOOR
German :
FREITAG, 7. NOVEMBER | EURYTHMIESAAL
4 rue Salvador Allende ? Montauban / Türöffnung 20H30 / Foodtruck vor Ort Cook&Smile
KONZERT 21 UHR / FÜR ALLE ALTERSGRUPPEN / PREISE: 25? IM VORVERKAUF / 28? VOR ORT
Italiano :
VENERDÌ 7 NOVEMBRE | SALA EURYTHMIE
4 rue Salvador Allende? Montauban / Apertura porte 20.30 / Foodtruck sul posto Cook&Smile
CONCERTO ORE 21.00 / APERTO A TUTTI / PREZZI: 25? IN ANTICIPO / 28? SUL POSTO
Espanol : Concert Ko Ko Mo + The Twin Souls
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE | SALA EURYTHMIE
4 rue Salvador Allende Montauban / Apertura de puertas a las 20:30 h / Food truck Cook&Smile en el recinto
CONCIERTO 21:00 h / TODAS LAS EDADES / PRECIOS: 25 € ANTICIPADA / 28 € EN TAQUILLA
