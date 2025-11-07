Concert Ko Ko Mo + The Twin Souls Salle Eurythmie Montauban

Concert Ko Ko Mo + The Twin Souls Salle Eurythmie Montauban vendredi 7 novembre 2025.

Concert Ko Ko Mo + The Twin Souls

Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07 21:00:00

fin : 2025-11-07 23:59:00

Date(s) :

2025-11-07

VENDREDI 7 NOVEMBRE | SALLE EURYTHMIE



4 rue Salvador Allende Montauban / Ouverture des portes 20H30 / Foodtruck sur place Cook&Smile



CONCERT 21H / TOUT PUBLIC / TARIFS 25€ EN PRÉVENTE / 28€ SUR PLACE

.

Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie

English : Concert Ko Ko Mo + The Twin Souls

FRIDAY, NOVEMBER 7 | EURYTHMIE HALL



4 rue Salvador Allende Montauban / Doors open at 8:30 PM / Cook&Smile food truck on site



CONCERT 9 PM / ALL AGES / PRICES: €25 ADVANCE / €28 ON THE DOOR

German :

FREITAG, 7. NOVEMBER | EURYTHMIESAAL



4 rue Salvador Allende ? Montauban / Türöffnung 20H30 / Foodtruck vor Ort Cook&Smile



KONZERT 21 UHR / FÜR ALLE ALTERSGRUPPEN / PREISE: 25? IM VORVERKAUF / 28? VOR ORT

Italiano :

VENERDÌ 7 NOVEMBRE | SALA EURYTHMIE



4 rue Salvador Allende? Montauban / Apertura porte 20.30 / Foodtruck sul posto Cook&Smile



CONCERTO ORE 21.00 / APERTO A TUTTI / PREZZI: 25? IN ANTICIPO / 28? SUL POSTO

Espanol : Concert Ko Ko Mo + The Twin Souls

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE | SALA EURYTHMIE



4 rue Salvador Allende Montauban / Apertura de puertas a las 20:30 h / Food truck Cook&Smile en el recinto



CONCIERTO 21:00 h / TODAS LAS EDADES / PRECIOS: 25 € ANTICIPADA / 28 € EN TAQUILLA

L’événement Concert Ko Ko Mo + The Twin Souls Montauban a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme du Grand Montauban