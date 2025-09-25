CONCERT KOKOMO Montpellier

CONCERT KOKOMO Montpellier jeudi 25 septembre 2025.

CONCERT KOKOMO

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Début : 2025-09-25

2025-09-25

Dans le cadre des Internationales de la guitare 2025.

KO KO MO, c’est l’alchimie parfaite entre le rock et l’électro, un duo qui dégage une énergie brute et qui sait enflammer la scène. Warren, alliant une voix androgyne et une guitare expressive, mêle puissance et sensibilité. Tandis que K20, à la batterie, martèle ses fûts avec une énergie dévorante. Ensemble, ils dégagent une telle force qu’on a l’impression qu’ils se démultiplient. Après plus de 600 concerts à travers le monde et des premières parties mémorables pour des géants du rock comme Jack White et Shaka Ponk, leur son unique a conquis des milliers de fans.

Avec leur 4e album, STRIPED , qui sort en octobre, ils s’apprêtent à monter sur scène pour offrir un show encore plus explosif.

à 20H30 .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

KO KO MO is the perfect alchemy of rock and electro, a duo that exudes raw energy and knows how to set the stage alight. Warren, with his androgynous voice and expressive guitar, combines power and sensitivity.

German :

KO KO MO, das ist die perfekte Alchemie zwischen Rock und Elektro, ein Duo, das eine rohe Energie ausstrahlt und die Bühne zum Kochen bringt. Warren, der eine androgyne Stimme mit einer ausdrucksstarken Gitarre verbindet, vereint Kraft und Sensibilität.

Italiano :

KO KO MO è la perfetta alchimia di rock ed elettronica, un duo che emana energia grezza e sa come infiammare il palco. Warren, con la sua voce androgina e la sua chitarra espressiva, unisce potenza e sensibilità.

Espanol :

KO KO MO es la alquimia perfecta del rock y el electro, un dúo que destila energía bruta y sabe cómo incendiar el escenario. Warren, con su voz andrógina y su expresiva guitarra, combina potencia y sensibilidad.

