Concert koliadki Salle polyvalente Vincey

Salle polyvalente 10 rue du 8 mai Vincey Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-04 15:00:00

fin : 2026-01-04 16:00:00

2026-01-04

La chorale Zabava en concert de Noël vous présentera un concert de solidarité pour l’Ukraine en collaboration avec la Mairie de Vincey et l’association Liouba Lorr’ Ukraine

Participation libreTout public

English :

The Zabava Christmas Choir will present a solidarity concert for Ukraine, in collaboration with the Mairie de Vincey and the Liouba Lorr’ Ukraine association

Free admission

