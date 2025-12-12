Concert koliadki Salle polyvalente Vincey
Concert koliadki Salle polyvalente Vincey dimanche 4 janvier 2026.
Concert koliadki
Salle polyvalente 10 rue du 8 mai Vincey Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-04 15:00:00
fin : 2026-01-04 16:00:00
2026-01-04
La chorale Zabava en concert de Noël vous présentera un concert de solidarité pour l’Ukraine en collaboration avec la Mairie de Vincey et l’association Liouba Lorr’ Ukraine
Participation libreTout public
English :
The Zabava Christmas Choir will present a solidarity concert for Ukraine, in collaboration with the Mairie de Vincey and the Liouba Lorr’ Ukraine association
Free admission
