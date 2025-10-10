Concert Komasi Le Grand Soufflet L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

Concert Komasi Le Grand Soufflet L’intervalle Noyal-sur-Vilaine vendredi 10 octobre 2025.

Concert Komasi Le Grand Soufflet

L’intervalle 1 Passage de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Composé de trois musiciens issus de cultures à priori éloignées, Komasi mélange avec audace rock, cumbia et afrobeat. Entre Afrique et Amérique Latine, depuis Paris et vers le monde entier, le power trio envoie un rock organique, global et festif, véritable fusion aux accents mandingue et andin, où le multilinguisme des couplets de Koto Brawa et Mauricio Santana s’harmonisent avec justesse. Le partage des cultures est mis au centre du projet, chacun y déposant son héritage et ses influences, comme une superbe illustration de la richesse que produisent les mélanges… .

L’intervalle 1 Passage de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Komasi Le Grand Soufflet Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2025-08-26 par OT CHATEAUGIRON