Concert Kombo Loco Quartier Loupien Route de Pardies Monein
Concert Kombo Loco Quartier Loupien Route de Pardies Monein samedi 29 novembre 2025.
Concert Kombo Loco
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Concert de rock, rock progressif. .
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13 lemoulinbouge@gmail.com
English : Concert Kombo Loco
German : Concert Kombo Loco
Italiano :
Espanol : Concert Kombo Loco
L’événement Concert Kombo Loco Monein a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Coeur de Béarn