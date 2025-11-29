Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Kombo Loco Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Concert Kombo Loco

Concert Kombo Loco Quartier Loupien Route de Pardies Monein samedi 29 novembre 2025.

Concert Kombo Loco

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Concert de rock, rock progressif.   .

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13  lemoulinbouge@gmail.com

English : Concert Kombo Loco

German : Concert Kombo Loco

Italiano :

Espanol : Concert Kombo Loco

L’événement Concert Kombo Loco Monein a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Coeur de Béarn