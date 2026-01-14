Concert Kompromat + Maxi Glut Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Kompromat + Maxi Glut

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Kompromat Electro

Sous le nom Kompromat se cache deux pointures de la scène électro Vitalic et Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Mansfield. TYA). 4 ans après leur séparation, le duo renouvelle ses vœux autour d’un amour commun pour le post-punk et la dark-wave. Leur second opus PLДYING PRДYING est une messe noire chantée en français et en anglais portée par la voix de Rebeka caressante comme un coup de fouet. Elle scande, crie, psalmodie des paroles mutines qui invitent aux plaisirs de la chair et de la danse sur les boucles hypnotiques de Vitalic. Cet album est taillé pour le live et présage un tourbillon émotionnel jusqu’à vous plonger dans une transe apothéotique.

Maxi Glut Electro rock

Maxi Glut, c’est l’alliance incandescente de deux frères musiciens, nourris à la double source du rock américain des 90’s et de l’explosion de la French Touch. Nirvana, Daft Punk, les distorsions rageuses comme les beats filtrés tout est là, inscrit dans leur ADN musical. Avec son électro rock nerveux, ses textures analogiques et ses rythmiques percutantes, Maxi Glut cogne là où ça réveille. Le duo avance en tension, prêt à électriser le décor avec une énergie brute et sincère.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Kompromat + Maxi Glut

L’événement Concert Kompromat + Maxi Glut Le Havre a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie