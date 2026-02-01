Concert KOMPROMAT La BAM Metz

Concert KOMPROMAT

KOMPROMAT, c’est l’alliance de Vitalic et Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Mansfield.TYA). Leur premier album Traum und Existenz, sorti en 2019 sur Clivage Music (le label de Vitalic), a posé les bases d’un univers sombre et percutant. En janvier 2025, ils reviennent avec PLAYING PRAYING sur Warriorecords, label fondé par Rebeka Warrior. Ce nouveau disque explore des thèmes comme la prière (païenne ou non), les rites funéraires, les passages entre différents mondes, mais aussi les plaisirs de la chair, la danse, et l’extase tel une invocation divine à travers la musique. Les genres se mélangent EBM, Cold Wave, New Wave et techno radicale. Le duo s’amuse à brouiller les frontières. Là où l’allemand accompagnait le premier album, cette fois c’est l’anglais qui porte leurs nouvelles histoires.

English :

KOMPROMAT is the alliance of Vitalic and Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Mansfield.TYA). Their debut album Traum und Existenz, released in 2019 on Clivage Music (Vitalic’s label), laid the foundations for a dark, hard-hitting universe. In January 2025, they return with PLAYING PRAYING on Warriorecords, the label founded by Rebeka Warrior. This new album explores themes such as prayer (pagan or otherwise), funeral rites, passages between different worlds, but also the pleasures of the flesh, dance and ecstasy like a divine invocation through music. Genres mix: EBM, Cold Wave, New Wave and radical techno. The duo have fun blurring boundaries. Where German accompanied the first album, this time it’s English that carries their new stories.

Free seating, standing room only.

