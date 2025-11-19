Concert KOMPROMAT La Cartonnerie Reims

Concert KOMPROMAT

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base

Début : 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Tout public

D’un côté, Rebeka Warrior guerrière multi-instrumentiste, grande voix lacérée de l’electro-punk (Sexy Sushi) et de la synth-pop funèbre (Mansfield.TYA). De l’autre, Vitalic figure centrale de l’électro hexagonale, maître en dark techno maximaliste et en bombes calibrées sur son label Citizen. Deux trajectoires puissantes, deux tempéraments libres, et une rencontre évidente, quelque part entre l’electroclash et les pulsations de l’EBM. De cette alchimie est né KOMPROMAT, projet aussi sauvage que spirituel, queer et radical, où se fondent la prière et la chair, la danse et la transe. Leur premier album Traum und Existenz (2019) posait les bases d’un monde sombre, germanophone et percutant. Avec PLAYING / PRAYING , sorti en janvier 2025 sur Warriorecords, le duo pousse plus loin encore la fusion des genres EBM, cold wave, techno rugueuse, new wave pour livrer un disque plus sensuel que jamais, habité par les rites païens et les extases collectives. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

