Concert Konserv Le Nichoir Saint-Mathieu

Concert Konserv

Le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Konserv, c’est un quatuor à cordes avec des instruments fabriqués en matériaux de récup’. Entre musiques traditionnelles et quelques pépites des répertoires classiques et populaires, les quatres musiciens de Konserv s’amusent à jouer les musiques du monde en mélangeant improvisations et variations autour d’airs connus. .

Le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 78 99 lenichoir@yahoo.com

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English : Concert Konserv

L’événement Concert Konserv Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Ouest Limousin