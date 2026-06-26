Concert / Kontzertua Place de la porte d’Espagne Bayonne mercredi 8 juillet 2026.

Bayonne

Concert / Kontzertua

Place de la porte d’Espagne Place de la Porte d’Espagne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08 22:45:00

Date(s) :

2026-07-08

Place de la porte d’Espagne, concert Chœur d’hommes, chants a cappella et Chants accompagnés.

Gizonen abesbatzaren kontzertua, akapela kantuak eta musikarekin kantuak. .

Place de la porte d’Espagne Place de la Porte d’Espagne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine penahaiz.egoa@gmail.com

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English : Concert / Kontzertua

L’événement Concert / Kontzertua Bayonne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bayonne