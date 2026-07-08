Concert / Kontzertua Place de la porte d’Espagne Bayonne

mercredi 5 août 2026 · Place de la porte d'Espagne · Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Concert / Kontzertua

Place de la porte d’Espagne Place de la Porte d’Espagne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05 22:45:00

Date(s) :

2026-08-05

Concert Chœur d’hommes Chants A capella et Chants accompagnés

Gizon abesbatzaren kontzertua Kantu a capella eta musikaz lagundurik .

Place de la porte d’Espagne Place de la Porte d’Espagne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine penahaiz.egoa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert / Kontzertua

L’événement Concert / Kontzertua Bayonne a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bayonne