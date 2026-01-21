Concert Kool Ramdam Le coupe Gorge Parthenay
Concert Kool Ramdam Le coupe Gorge Parthenay vendredi 30 janvier 2026.
Concert Kool Ramdam
Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Kool Ramdam, pour dire beaucoup de bruit
mais pas fort ! De U2 à Amy Winehouse en passant par Beth Hart et bien d’autres excellentes reprises peu connues, arrangées dans un style mêlant l’ambiance et la convivialité… Quoi qu’il en soit, venez avec des amis à vous ! .
Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
