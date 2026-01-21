Concert Kool Ramdam Le coupe Gorge Parthenay

Concert Kool Ramdam

Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Kool Ramdam, pour dire beaucoup de bruit

mais pas fort ! De U2 à Amy Winehouse en passant par Beth Hart et bien d’autres excellentes reprises peu connues, arrangées dans un style mêlant l’ambiance et la convivialité… Quoi qu’il en soit, venez avec des amis à vous ! .

Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Kool Ramdam

L’événement Concert Kool Ramdam Parthenay a été mis à jour le 2026-01-19 par CC Parthenay Gâtine