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Concert Kordenn Gizidik, église de Conquereuil Conquereuil

Concert Kordenn Gizidik, église de Conquereuil Conquereuil dimanche 14 juin 2026.

Adresse : église de Conquereuil

Ville : 44290 Conquereuil

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Conquereuil

Concert Kordenn Gizidik, église de Conquereuil

église de Conquereuil Conquereuil Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

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église de Conquereuil Conquereuil 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire   kordenngizidik@gmail.com

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L’événement Concert Kordenn Gizidik, église de Conquereuil Conquereuil a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT44