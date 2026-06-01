Conquereuil

Concert Kordenn Gizidik, église de Conquereuil

église de Conquereuil Conquereuil Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

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église de Conquereuil Conquereuil 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire kordenngizidik@gmail.com

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English :

L’événement Concert Kordenn Gizidik, église de Conquereuil Conquereuil a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT44