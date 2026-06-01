Concert Kordenn Gizidik, église de Conquereuil Conquereuil
Concert Kordenn Gizidik, église de Conquereuil Conquereuil dimanche 14 juin 2026.
Conquereuil
Concert Kordenn Gizidik, église de Conquereuil
église de Conquereuil Conquereuil Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
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église de Conquereuil Conquereuil 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire kordenngizidik@gmail.com
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L’événement Concert Kordenn Gizidik, église de Conquereuil Conquereuil a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT44