Concert Kotaro Fukuma Récital de piano Temple Protestant La Rochelle
Concert Kotaro Fukuma Récital de piano Temple Protestant La Rochelle dimanche 1 février 2026.
Concert Kotaro Fukuma Récital de piano
Temple Protestant 2 rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 17:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Voyage sur les grands fleuves européens.
.
Temple Protestant 2 rue Saint-Michel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 03 68 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Kotaro Fukuma Piano recital
Journey on Europe’s great rivers.
L’événement Concert Kotaro Fukuma Récital de piano La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-12 par Nous La Rochelle