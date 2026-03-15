Concert Krab’Tambour Café de la Gare La Forest-Landerneau

Concert Krab’Tambour

Café de la Gare 11 route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 18:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Né au jardin de Kerampéré un soir d’équinoxe, Krab’Tambour mêle musiques d’Irlande et de Bretagne, chants de luttes, de mers et de galères.

Hervé à la guitare, au banjo et au chant, vous racontera ces histoires que des balades ont gravé dans la mémoire collective.

Joachim teintera cela d’émotion avec son violon fiddle.

Saupoudrez l’ensemble des flûtes whistles irlandaises de Sabine et de l’accordéon endiablé de David, et embarquez avec nous pour le cœur battant des hommes et des femmes des rives des mers celtiques. .

Café de la Gare 11 route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80

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English : Concert Krab’Tambour

L’événement Concert Krab’Tambour La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-03-12 par OT LANDERNEAU DAOULAS