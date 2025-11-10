Concert Krav Boca + Poesie Zero + Schlaasss + King Kong Meuf Diff’art Parthenay

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10

2025-11-10

KRAV BOCA

Un rituel punk prenant vie sous les mots de rappeurs masqués et d’un trio guitare-batterie mandoline, éclairé de performances pyrotechniques et d’acrobaties d’une voltigeuse aérienne. Un live inclusif en forme de transe collective où les spectateurs deviennent acteurs.

POÉSIE ZÉRO

C’est un punk très en colère, accompagné de deux employés quasi musiciens bénévoles proches du licenciement à chaque concert. Le groupe a sorti dix albums plus ou moins Bleu (tous les clichés du punk y passent), un paquet de clips plus ou moins diffusés.

SCHLAASSS

Le duo Schlaasss une musique dystopique dans laquelle la voix est comme un paysage sonore qui vient te mettre une grosse Volvo dans le fondement.

KING KONG MEUF

Sur scène, les KKM se font plaisir, se foutent des codes et dépoussièrent une scène vieillissante, très (et beaucoup trop) masculine, toujours nostalgique. .

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

