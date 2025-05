Concert Kreischoeur – Montreuil-Bellay, 17 mai 2025 07:00, Montreuil-Bellay.

Maine-et-Loire

Concert Kreischoeur Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

L’ensemble vocal Kreischoeur vient pour la 5ème année consécutive nous proposer un concert afin de participer à la sauvegarde du Grand Orgue de la Collégiale Notre-Dame.

Dirigés par Teddy Garbet qui fut l’un des organistes du lieu il y a une dizaine d’années, ces chanteurs viennent à titre totalement gratuit et à leurs frais pour nous séduire par un programme chaque année renouvelé.

Cette année, Kreischoeur, nous propose des chansons d’amour qui ont traversé l’histoire et les pays pour nous transporter de façon romantique au-delà des nuages et des arcs-en-ciel.

Samedi 17 mai 2025

Ouverture le samedi à 18h. .

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 89 48 03 63 guegnard@orange.fr

English :

For the 5th consecutive year, the Kreischoeur vocal ensemble is offering a concert to help save the Grand Orgue of the Collégiale Notre-Dame.

German :

Das Vokalensemble Kreischoeur kommt zum fünften Mal in Folge zu uns, um ein Konzert zu geben und sich an der Rettung der Großen Orgel der Stiftskirche Notre-Dame zu beteiligen.

Italiano :

Per il quinto anno consecutivo, l’ensemble vocale Kreischoeur si esibirà in un concerto a favore della Grande Orgue della Collégiale Notre-Dame.

Espanol :

Por quinto año consecutivo, el conjunto vocal Kreischoeur ofrecerá un concierto en beneficio del Gran Orgue de la Collégiale Notre-Dame.

