Concert – Kriill Palais des Arts et du Festival Dinard

vendredi 26 février 2027 · Palais des Arts et du Festival · Dinard

Informations pratiques

Dinard

Concert – Kriill

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-26 20:30:00

fin : 2027-02-26 21:45:00

Date(s) :

2027-02-26

Pop / Electro

Listen To The Whale

Sensible, minimaliste et puissante, la musique de Kriill, à la croisée d’un rock « pré-apocalyptique » et d’une pop alternative, est un refuge solaire, un voyage coloré malgré le chaos du monde. Un témoignage qui retrace les liens qui unissent l’Homme à la nature, comme deux êtres entre eux, thèmes chers au groupe. Une musique terriblement élégante dont fuckin up my life est le parfait emblème : à la frontière entre The Do et Alt-J – au clip entièrement réalisé au feutre sur papier – elle est le témoin de ces relations parallèles entre l’humain et la nature, l’amour et sa destruction.

Premier single de leur deuxième album, fuckin up my life, entièrement produit dans leur studio-maison à Paris est surtout un moyen pop, mélodieux et caressant de survivre dans cette « grande fourmilière » qu’est l’humanité.

Placement libre (assis)

Durée : 1 h 15, sans entracte

Le vendredi 26 février 2027 à 20h30

Théâtre Debussy- Palais des Arts et du Festival

Réservation:

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme – 2 boulevard Féart 35800 Dinard

– En ligne sur ville-dinard.fr > rubrique « billetterie » .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert – Kriill Dinard a été mis à jour le 2026-09-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme