Concert Kristel Godin Cayeux-sur-Mer

Début : 2025-09-13 18:30:00
fin : 2025-09-13 21:00:00

2025-09-13

Apéro live concert
gratuit au bar lounge
Ambiance Soft et Jazzy   .

Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56 

