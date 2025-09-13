Concert Kristel Godin Cayeux-sur-Mer
Concert Kristel Godin Cayeux-sur-Mer samedi 13 septembre 2025.
Concert Kristel Godin
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme
Début : 2025-09-13 18:30:00
fin : 2025-09-13 21:00:00
2025-09-13
Apéro live concert
gratuit au bar lounge
Ambiance Soft et Jazzy .
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56
