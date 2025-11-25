Concert Kyiv tango orchestra Montargis

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : 15 EUR
25 novembre 2025 20:00:00
2025-11-25

En ouverture du trophée mondial de l'accordéon et en hommage à Astor Piazzola, le fabuleux quartet Ukrainien !

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire  

Concert: Kyiv tango orchestra

Konzert: Kyiv tango orchestra

Concerto: Orchestra di tango di Kiev

Concierto: Orquesta de tango de Kiev

