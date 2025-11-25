Concert Kyiv tango orchestra Montargis
Concert Kyiv tango orchestra Montargis mardi 25 novembre 2025.
Concert Kyiv tango orchestra
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 20:00:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Concert Kyiv tango orchestra
En ouverture du trophée mondial de l’accordéon et en hommage à Astor Piazzola, le fabuleux quartet Ukrainien ! 15 .
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Concert: Kyiv tango orchestra
German :
Konzert: Kyiv tango orchestra
Italiano :
Concerto: Orchestra di tango di Kiev
Espanol :
Concierto: Orquesta de tango de Kiev
L’événement Concert Kyiv tango orchestra Montargis a été mis à jour le 2025-11-09 par OT MONTARGIS