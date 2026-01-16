Concert L.E.J La Cartonnerie Reims

Concert L.E.J

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 33 – 33 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

L’harmonie sans galère

L.E.J, c’est Lucie, Elisa et Juliette trois amies qui ont grandi ensemble dans la même rue de Saint-Denis, bercées par les mêmes mélodies. Après plusieurs albums et une tournée de plus de 100 dates couronnée par une Victoire de la Musique (Révélation scène) en 2017, le trio revient avec un nouvel album S’aimer c’est galère. Une étape plus personnelle, plus brute. Trois âmes, une seule voix. Une voix qui chante la séduction et le désir, les doutes et les peines de cœur, les fragilités, les problèmes de confiance et d’argent, les envies d’ailleurs. Un son hybride, entre R’n’B, chanson française et French touch, où les harmonies envoûtantes se mêlent à des sonorités résolument modernes. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

