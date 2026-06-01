Concert l Ensemble vocal Accordina, Jardin du cloître Saint-André-le-Bas, Vienne

Concert l Ensemble vocal Accordina Samedi 6 juin, 16h00 Jardin du cloître Saint-André-le-Bas Isère

Jauge limitée, réservations indispensables

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Concert l Ensemble vocal Accordina

Samedi 6 juin dès 16h

16h l répétition publique

17h I Programme de 30 mn (séance 1)

18h l Programme de 30 mn (séance 2)

Souvenez-vous, la saison dernière… L’Ensemble vocal Accordina, mené par Valérie Mas, avait présenté un concert théâtralisé très remarqué, en résonance avec les portraits de la galerie du musée des Beaux-arts. Les 25 choristes que compte aujourd’hui l’ensemble reviennent, toujours animés de cette belle complicité musicale et humaine, avec un nouveau répertoire toujours pluriel et éclectique. Au programme, incursions entre la Renaissance française et anglaise, les flok songs, spirituals et l’époque contemporaine.

Jardin du cloître Saint-André-le-Bas Place du Jeu de Paume 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 78 71 06 https://vienne.fr/nos-services/culture/les-musees/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 78 71 06 »}] L’abbaye Saint-André-le-Bas est fondée au VIème siècle sur des soubassements gallo-romains. Le cloître roman, édifié au XIIème siècle, est le seul conservé de la moyenne vallée du Rhône. L’architecture et la décoration sculptées romanes témoignent de la survivance des modèles antiques et de l’imagerie médiévale. Ensemble abbatial situé au cœur du centre ancien, à 10 mn à pieds de la gare de Vienne

Concert l Ensemble vocal Accordina

Crédits Andy_Parant