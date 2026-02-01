CONCERT L ET ELLE POP ROCK Cazaunous
CAFÉ LO CAZAU Cazaunous Haute-Garonne
Le café Lo Cazau vous propose concert L et Elle Pop Rock !
2 heures Tout public
L & Elle est un duo acoustique guitare/piano qui revisite de grands titres rock et pop anglophones dans une ambiance douce, épurée et chaleureuse. .
English :
Café Lo Cazau presents a concert by L et Elle Pop Rock!
