Concert L2B Quai de la Réunion Le Havre

Concert L2B Quai de la Réunion Le Havre vendredi 14 novembre 2025.

Concert L2B

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

L2B, c’est trois amis d’enfance, IDS, KLN et D2, qui ont rapidement fait évoluer leur trio au-delà d’une simple histoire d’amitié. Dès leur premier morceau « Guette the flow » enregistré à seulement 12 ans en 2017, les trois compères de Champigny-sur-Marne attisent la curiosité du public rap et accumulent rapidement des millions de vues. Par la suite, ils continuent à faire évoluer leur univers aux côtés des plus talentueux, et collaborent avec des artistes de renom SDM, Koba LaD, Rsko… .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Concert L2B

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert L2B Le Havre a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie