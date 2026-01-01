Concert L2B La Cartonnerie Reims

Concert L2B

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Tout public

L2B

rap France

Nés pour briller

IDS, KLN et D2 sont trois amis d’enfance qui ont fait évoluer leur trio au-delà d’une simple histoire d’amitié. Dès leur premier morceau Guette le flow enregistré à seulement 12 ans en 2017, les trois amis de Champigny-sur-Marne attisent la curiosité du public rap et accumulent rapidement des millions de vues. Ils font ensuite évoluer leur univers en collaborant avec SDM, Koba LaD, Rsko … De la persévérance et du professionnalisme, ils n’en manquent pas et ont déjà décroché trois singles d’Or.

L2B poursuit sa trajectoire et annonce une toute nouvelle tournée en France, en Belgique et au Luxembourg, avec une date exceptionnelle à La Cartonnerie le 24 janvier. Une ascension fulgurante pour ce trio que rien n’arrête ! .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert L2B

L’événement Concert L2B Reims a été mis à jour le 2025-11-14 par ADT de la Marne