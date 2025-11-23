Concert la Arad : întâlnirile Musicâme Filarmonica Arad Bucarest

Concert la Arad : întâlnirile Musicâme Filarmonica Arad Bucarest dimanche 23 novembre 2025.

Concert la Arad : întâlnirile Musicâme Filarmonica Arad Bucarest Dimanche 23 novembre, 17h00

De la Vivaldi la Queen, o călătorie muzicală universală între clasic, operă, tango și emoție.

Musicâme France vă invită să trăiți la Arad un concert de excepție, un eveniment unic cu un program luminos și generos — ideal pentru o seară de iarnă între vis, virtuozitate și emoție. Astfel, de la Vivaldi la Queen, dar și de la Cantemir la Piazzolla, fără a uita trecerea de la Bach la Armstrong, acest concert țese o legătură rafinată între marile capodopere clasice, fanteziile operatice, tangoul modern și muzicile populare reinventate.

Prin urmare, veți parcurge un traseu sensibil și vibrant, care, în același timp, dezvăluie muzica în toate culorile sale — între eleganță, forță și lumină.

Ensemble Musicâme France

Issam Garfi Flaute ; Sabin Penea, Valentin Seignez-Bacquet Vioară solo ; Marcel Camenița Violă ; Darius Tereu Violoncel

Program

P.I.Tchaikovsky : Spărgătorul de nuci – “valsul florilor”

A. Vivaldi : Anotimpurile: Concertul în Sol minor “iarnă” – Final

D.Cantemir : Pesrev Muhayer

A.Thomas : Fantezie pe la opera “Mignon”

P.Sarasate : Melodii lăutărești

Queen/Mercury :Bohemian Rhapsody

J.S.Bach/J.Reinhardt : Aria & Jazzy Allegro (din concertul pentru două viori)

A.Piazzolla : Libertango

G.Verdi : fantezie pe La Traviata

L.Armstrong : What a wonderful world

M.Ravel : Rapsodie de concert :”Tzigane”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-23T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-23T18:15:00.000+02:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-la-arad-musicame/

Filarmonica Arad Piața George Enescu 1 Cișmigiu Bucarest