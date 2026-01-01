Concert La Banche au Caf’Causse à Assier Assier

Concert La Banche au Caf’Causse à Assier

80 Impasse du Verger Assier Lot

Participation libre

2026-01-24 20:30:00

2026-01-24

2026-01-24

La Banche adapte et nous raconte le roman 77 sous forme de concert avec l'envie, la volonté de traduire une œuvre littéraire de manière musicale. Sous la forme du trio, le texte de Marin Fouqué prendra vie par la voix, la clarinette, la guitare et les machines. Se réapproprier puis réfléchir tel un miroir sonore, l'encre et le papier.

80 Impasse du Verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 51 88 13 65 cafcausse@reissa.fr

Musical adaptation of a novel!

La Banche adapts and tells us the story of novel 77 in the form of a concert with the desire, the will to translate a literary work in a musical way

