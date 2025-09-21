Concert La BandA’rtistes ! Dry
Concert La BandA’rtistes ! Dry dimanche 21 septembre 2025.
Concert La BandA’rtistes !
Château du Bouchet Dry Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 13:30:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Un concert proposé au Château du Bouchet, à l’occasion des Journées du Patrimoine !
Un concert proposé au Château du Bouchet, à l’occasion des Journées du Patrimoine !
La Banda’rtistes résonnera dans le parc du Château du Bouchet, avec ses mélodies entraînantes !
Composée de quatre artistes passionnés, elle vous captivera avec sa performance musicale vivante et dynamique, allant des années 80 à aujourd’hui. .
Château du Bouchet Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire
English :
A concert at the Château du Bouchet, on the occasion of the Heritage Days!
German :
Ein Konzert, das im Château du Bouchet anlässlich der Tage des Kulturerbes angeboten wird!
Italiano :
Un concerto al Château du Bouchet in occasione delle Giornate del Patrimonio!
Espanol :
Concierto en el castillo de Bouchet con motivo de las Jornadas del Patrimonio
L’événement Concert La BandA’rtistes ! Dry a été mis à jour le 2025-09-05 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE