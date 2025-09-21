Concert La BandA’rtistes ! Dry

Concert La BandA’rtistes ! Dry dimanche 21 septembre 2025.

Château du Bouchet Dry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21 13:30:00
fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-21

Un concert proposé au Château du Bouchet, à l’occasion des Journées du Patrimoine !
Un concert proposé au Château du Bouchet, à l’occasion des Journées du Patrimoine !

La Banda’rtistes résonnera dans le parc du Château du Bouchet, avec ses mélodies entraînantes !

Composée de quatre artistes passionnés, elle vous captivera avec sa performance musicale vivante et dynamique, allant des années 80 à aujourd’hui.   .

English :

A concert at the Château du Bouchet, on the occasion of the Heritage Days!

German :

Ein Konzert, das im Château du Bouchet anlässlich der Tage des Kulturerbes angeboten wird!

Italiano :

Un concerto al Château du Bouchet in occasione delle Giornate del Patrimonio!

Espanol :

Concierto en el castillo de Bouchet con motivo de las Jornadas del Patrimonio

