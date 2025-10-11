Concert La bande passante Bar associatif Le Ti’Boussa Avranches
Concert La bande passante Bar associatif Le Ti’Boussa Avranches samedi 11 octobre 2025.
Concert La bande passante
Bar associatif Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Début : 2025-10-11 21:00:00
2025-10-11
Le groupe promène ses guitares, ses archets et ses coups de coeur.
Un seul mot d’ordre Rendre Brassens vivant, libre et joyeusement bordélique.
4 sur scène des mots, violon, guitares et mandoline, violoncelle, percussions. .
Bar associatif Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
