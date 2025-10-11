Concert La bande passante Bar associatif Le Ti’Boussa Avranches

Concert La bande passante

Bar associatif Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Début : 2025-10-11 21:00:00

2025-10-11

Le groupe promène ses guitares, ses archets et ses coups de coeur.

Un seul mot d’ordre Rendre Brassens vivant, libre et joyeusement bordélique.

4 sur scène des mots, violon, guitares et mandoline, violoncelle, percussions. .

Bar associatif Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

